Hürmüz’de alarm: İran’dan gemilere “mayın” uyarısı ve yeni rota

İran, küresel enerji ticaretinin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir adım attı. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, boğazdan geçiş yapacak gemilere yönelik yeni bir güvenlik duyurusu yayımlayarak alternatif güzergâhları açıkladı.

MAYIN RİSKİNE KARŞI KOORDİNASYON ŞARTI

İran devlet televizyonunda yayımlanan duyuruda, denizcilik emniyetinin sağlanması ve olası mayın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla gemilerin İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon halinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ikinci bir duyuruya kadar belirlenen rotaların kullanılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Yayımlanan haritaya göre boğaza giriş yapacak gemilerin Umman Denizi üzerinden kuzeye ilerleyerek Larek Adası civarından geçiş yapması ve ardından Basra Körfezi'ne yönelmesi gerekiyor. Çıkış rotasında ise gemilerin Basra Körfezi'nden hareketle Larek Adası'nın güneyinden geçerek Umman Denizi'ne ulaşması öngörülüyor.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı'nın, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle kapatıldığı ifade edilmişti.

Tesnim Haber Ajansı, ateşkes döneminde İran Silahlı Kuvvetlerinin izni olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin mümkün olmayacağını, hala birçok geminin çıkamadığı bölgede kaldığını duyurmuştu.