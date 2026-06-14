Hürmüz’de barış dalgası

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta 'gerilim ve müzakere' döngüsü sona yaklaştı. Tarafların ve arabulucuların açıklamaları doğrultusunda süreç güçlü bir umut ışığına evrildi. Bu doğrultuda beklenen açıklama arabulucu Pakistan'dan geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, taraflar arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını kaydetti. Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, "(ABD-İran) Barış anlaşmasının 24 saat içinde (bugün) nihayete erdirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür eden Şerif, "Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu. İran'la anlaşma sağlandığını bir kez daha tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump da "Yarın (bugün) imzalanması planlanıyor. İmzadan hemen sonra Hürmüz herkese açık olacak" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise şu ifadeleri kullandı: "Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın (bugün) olmasa da önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez. İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi." Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD-İran konusunu ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı. Mutabakat zaptına ilişkin imzaların bugün Cenevre'de atılabileceği belirtildi.

İSRAİL PANİKTE



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini açıklamasının ardından İsrail'deki siyasi analizler, Tel Aviv yönetiminde şaşkınlık ve kaygının hâkim olduğunu ortaya koydu. İsrail basınındaki değerlendirmelerde, İsrail'in İran ile olası bir anlaşmaya sıcak bakmadığı, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını umduğu ve süreçte etkisinin azalmasından kaygı duyduğu ifade edildi. Tel Aviv'in müzakerelerde dışlanmaktan kaygı duyduğu belirtildi.

BAE, İRAN'A FON İDDİASINI YALANLADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası medyada İran'a fon aktarıldığı yönünde yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı ve asılsız olduğu" vurgulanan açıklamada, BAE aracılığıyla dondurulmuş hiçbir İran fonunun serbest bırakılmadığı, aktarılmadığı veya buna kolaylık sağlanmadığı bildirildi. Bazı uluslararası haber kuruluşları, BAE'nin İran'a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiğini, bunun 3 milyar dolarının aktarıldığını iddia etmişti.



CNN: URANYUM HAREKÂTINI TRUMP DURDURDU

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekâtına hazırlandığını ancak Başkan Donald Trump'ın bunu durdurduğunu yazdı. Habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na giderek, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi. Caine sonra Trump'ı bilgilendirdi. Bunun savaşı uzatabileceği ve ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurduğu ileri sürüldü. CNN'in haberinde İran'ın, ABD'nin uranyuma el koyması endişesiyle uranyum depolarını mühürlediği ve mayınlar döşediği öne sürüldü.