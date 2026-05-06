Hürmüz’de Fransız San Antonio adlı gemiye saldırı!

İran ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik eylemler devam ediyor. Fransız deniz taşımacılığı ve lojistik şirketi CMA CGM, San Antonio adlı geminin dün Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirket, saldırının ardından mürettebat arasında yaralananlar olduğunu ve gemide hasar meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, yaralı mürettebatın tahliye edildiği ve kendilerine tıbbi bakım sağlandığı belirtildi.

