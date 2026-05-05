Hürmüz’de füzeler yeniden ateşlendi

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşın en büyük çıkmazlarından biri haline dönen Hürmüz ablukasına dair dün sıcak anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de sıkışan gemilerin çıkarılması için Özgürlük Projesi'ni başlattı. ABD, İran'ın olası saldırılarına karşı gemilerin yakınında bulunacağını öne sürdü. İran, bu adımın ateşkes ihlali sayılacağını belirtti. Gün içerisinde ise İran basını, Hürmüz'e girme girişiminde bulunan iki ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. İranlı bir yetkili, her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade ederek, "ilk atışların yapıldığını" kaydetti. Gemilerinin İran tarafından hedef alındığını doğrulamayan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 füze destroyerinin Hürmüz Boğazı'nı geçerek Özgürlük Projesi'ne destek vermek için operasyonlara başladığını bildirdi. Ticari gemilere saldıran 7 İran botunun batırıldığı belirtildi. İran ise ilerleyen saatlerde ABD gemisine uyarı atışı yapıldığını duyurdu. Bu arada Trump, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da Hürmüz'den geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden sileceğini söyledi.

BAE'DE YENİ SALDIRILAR

BAE, bir tankerinin Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurdu. Seul yönetimi, Güney Kore bayrağı taşıyan bir geminin füzeyle vurulduğuna dair iddiaların araştırıldığını duyurdu. Öte yandan BAE'dekİ Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde, kamikaze dronla yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. Hindistan uyruklu 3 kişi yaralandı. BAE Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da dün İran kaynaklı 15 füze ile 4 İHA'ya müdahale edildiğini bildirdi.