Hürmüz’de tanker savaşı başladı
ABD ile İran arasındaki aylardır süren savaş, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı tanker saldırıları ve deniz çatışmalarıyla yeni bir aşamaya taşındı. Taraflar geri adım atmak yerine birbirlerine ekonomik ve askeri maliyet yüklemeye çalışıyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin, "ABD'liler, orantılı cevaplar döneminin bitmiş olduğunu kesin olarak anlamışlardır" dedi. ABD, İran'ın iki donanma gemisine füze fırlatmasının ardından üç İran tankerini vurduğunu açıklarken Tahran ise Amerikan bağlantılı gemileri hedef aldığını duyurdu.