Hürmüz'de tansiyon düşmüyor: İran bir gemiyi daha vurdu!

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldığı bildirildi. Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Hürmüz’de tansiyon düşmüyor: İran bir gemiyi daha vurdu!
AA

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TAYLAND #HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN

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