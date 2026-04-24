Hürmüz’de ‘vur’ emri
Washington Post'un haberinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı. Trump, bölgede mayın döşeyen tüm gemilerin vurulması için emir verdiğini söyledi. Trump, İran'la anlaşma yapmak için "dünya kadar" zamanı olduğunu, buna karşı asıl Tahran'ın üzerinde zaman baskısı bulunduğunu savundu. İran'ı kimin yönettiğini kimsenin bilmediğini iddia eden Trump, zamanın Tahran'ın aleyhine işlediğini söyledi.