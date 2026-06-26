Hürmüz’de yeni hesap
Bahreyn'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında basına demeç veren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti veya benzeri bir uygulamaya destek vermediğini belirterek, İran'ın ücret talebine kapıyı kapattı. Rubio, İran için bir yeniden yapılandırma fonunun Körfez ülkeleriyle görüşülmediğini de sözlerine ekledi. Rubio, Körfez ülkelerinin endişelerini paylaştığını ifade ederek, "Biz sadece gemilerin geçip geçmediğiyle ilgileniyoruz. Gemiler geçmezse bu, İran'la yaptığımız anlaşmanın doğrudan ihlali olur" dedi. İran ve Umman tarafından oluşturulduğu söylenen 'geçici deniz koridoru' ile ilgili tartışmalar için de Rubio, Umman'ın Hürmüz'de ücretlendirme sistemine sıcak bakmadığını kaydetti.