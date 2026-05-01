Hürmüz’de yeni sayfa

İran lideri Mücteba Hamaney, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinde ABD'nin olmayacağını savunarak, "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" ifadelerini kullandı. Hamaney, İran'da kutlanan "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Basra Körfezi'ni "küresel ekonomi için hayati ve benzersiz bir su yolu" olarak nitelendiren Hamaney, "İran, Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlayacak ve düşmanın bu su yolunu kötüye kullanmasına son verecektir" dedi. Şimdiye kadar Afganistan, Irak, Somali ve Libya olduğu gibi tüm kirli savaşlarında Batılı koalisyon oluşturan ABD bu kez de Hürmüz için benzer oluşumda ısrarlı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar sebebiyle yeni bir uluslararası koalisyon kurulması için hemen her ülkeye teklif götürdüğü ve kulis yaptığı belirtiliyor. ABD'nin İran'a yönelik uguladığı ablukayı eleştiren İran yönetimi ise Hürmüz'ün ancak diplomatik müzakereler sonucu varılacak bir barışla açılmasının mümkün olacağını söylüyor. Bu arada, İran ile ABD arasındaki ateşkesin süresi bugün bitiyor. Gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kararda.