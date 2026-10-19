Husi tehdidi zirve erteletti
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi ertelendi. AB'den yapılan açıklamada, 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan ikinci zirvenin yeni tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Ertelemenin nedeni açıklanmadı. Ancak kararın, Suudi Arabistan'daki bazı havalimanlarına yönelik Husi saldırıları nedeniyle bölgesel gerilimin arttığı dönemde alınması dikkat çekti. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri savunma sistemlerinin, Husiler tarafından atılan iki balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini bildirirken Husiler de Suudilerin Apache helikopterini düşürdüklerini ileri sürdü.