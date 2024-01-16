Husiler, ABD yük gemisini balistik füzeyle vurdu

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, bir ABD yük gemisini vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'dan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "İran destekli Husi militanları, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden bir anti balistik füze attı. Füze, Marshall Adaları bayraklı, ABD tarafından işletilen ve ABD'ye ait 'Gibraltar Eagle' gemisini vurdu" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamada, geminin seyrine devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bildirildi.