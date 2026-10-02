Husiler bu kez Medine’ye saldırdı

Husiler bu kez Medine’ye saldırdı
ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İran destekli Husiler, Medine'de bulunan bir elektrik dağıtım istasyonunu insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #MEDİNE

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