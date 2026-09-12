Husiler duyurdu: Suudi Arabistan'dan Yemen'deki 7 ayrı kente hava saldırısı
Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin son iki gün içerisinde 7 ayrı kenti hedef alan kapsamlı bir harekat gerçekleştirdiğini iddia etti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 129 hava saldırısına karşı misilleme sinyali verirken, Babulmendeb Boğazı hattında kritik gelişmeler yaşanıyor.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Sada, Amran ve Hacce kentlerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Seri, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki askeri üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi uçaklarla gerçekleştirildiğini aktardı.
Seri, Yemen halkına yönelik bu saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını savundu.
YEMEN'DE TARAFLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA
Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, hükümet güçleri ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde değişiklik yaşanmasına neden oldu.