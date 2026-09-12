Husiler duyurdu: Suudi Arabistan'dan Yemen'deki 7 ayrı kente hava saldırısı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin son iki gün içerisinde 7 ayrı kenti hedef alan kapsamlı bir harekat gerçekleştirdiğini iddia etti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 129 hava saldırısına karşı misilleme sinyali verirken, Babulmendeb Boğazı hattında kritik gelişmeler yaşanıyor.

Husiler duyurdu: Suudi Arabistan’dan Yemen’deki 7 ayrı kente hava saldırısı
AA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Sada, Amran ve Hacce kentlerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Husiler duyurdu: Suudi Arabistan’dan Yemen’deki 7 ayrı kente hava saldırısı

Seri, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki askeri üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi uçaklarla gerçekleştirildiğini aktardı.

Seri, Yemen halkına yönelik bu saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını savundu.

Husiler duyurdu: Suudi Arabistan’dan Yemen’deki 7 ayrı kente hava saldırısı

YEMEN'DE TARAFLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, hükümet güçleri ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde değişiklik yaşanmasına neden oldu.

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Husiler duyurdu: Suudi Arabistan’dan Yemen’deki 7 ayrı kente hava saldırısı

Sahada yaşanan son gelişmelerle birlikte Husiler, Hudeyde ve Taiz'deki pek çok ilçe, Kızıldeniz kıyısındaki Meha kenti ve Babulmendeb çevresindeki adalarda kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Bu durum, Husilerin küresel bir su yolu olan Babulmendeb üzerinde fiili hakimiyet kurduğunu gösteriyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIZILDENİZ #YEMEN #SUUDİ ARABİSTAN

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