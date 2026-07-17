Husiler harekete geçmeye hazır
İran'ın, ABD'nin kendi enerji altyapısına saldırması durumunda Yemen'deki Husi hareketinden Kızıldeniz'deki petrol sevkiyat rotasını kapatmasını istediği öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'nın ardından Kızıldeniz'in de kapatılması ihtimali, küresel enerji krizini daha da derinleştirme riski taşıyor. Reuters, bu planın İslam Cumhuriyeti liderliği düzeyinde tartışıldığını ve talebin Husilere iletildiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı ve Husi grubunun sözcüsü henüz bir açıklama yapmasa da Yemen'deki yerel kaynaklar Husilerin harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı.