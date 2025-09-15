Husiler: İsrail’e 4 İHA ile saldırı düzenledik

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e 4 İHA ile "nitelikli bir askeri operasyon" gerçekleştirdiklerini belirtti.

İsrail'in güneyindeki Eilat'taki Ramon Havalimanı'nı 3, Negev bölgesinde bir askeri hedefi de bir İHA ile hedef aldıklarını kaydeden Seri, operasyonun amacına ulaştığını aktardı.

Seri, operasyonun "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı siyonist düşman tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık" gerçekleştirildiğini vurguladı.