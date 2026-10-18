Husiler köye saldırdı: 8 ölü, 6 yaralı
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arsında birçok cephede şiddetli çatışmalar yaşanırken, saldırılar özellikle Taiz kenti ve çevresindeki bölgelerde yoğunlaştı. Husilerin Taiz kentindeki El-Makdı köyüne düzenlediği saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Taiz'de yaşayan gazeteci Muhammed el-Rumeym, kentteki insani krizin her geçen gün derinleştiğini belirterek, "Bu boğucu kuşatma sivillerin ölümüne yol açıyor" dedi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen Şafağı operasyonunun başlamasından bu yana düzenlenen hava ve kara saldırılarının toplamının 17 bini aştığını açıkladı. Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın Husilere Suudi Arabistan ve Yemen hükümetine bağlı güçlere yönelik saldırılarda hedef belirleme, istihbarat, eğitim ve operasyonel destek sağladığını ileri sürdü.
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