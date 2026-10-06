Husiler püskürtüldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonunun başlatıldığını duyurarak, stratejik öneme sahip Babülmendep ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi de "Yemen Şafağı" operasyonunun devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, başkent Sana'nın kurtarılması ve Husilerin "darbesine" son verilmesi amacıyla başlatıldığını açıkladı.

'324 HEDEF İMHA EDİLDİ' AÇIKLAMASI

Husilere yakın kaynaklar ise hükümet güçlerinin Babülmendep'in kontrolünü ele geçirdiği yönündeki açıklamayı doğrulamayarak, bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savundu. Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya da "stratejik saldırı" başlattığını duyurdu.

Yerel kaynaklar da başkent Sana'nın çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen ordusunun İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyona 100 savaş uçağıyla hava desteği sağlandığını ve operasyonun başlangıcından bu yana 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Yemen ordusu, Sada, Cevf, Taiz ve sahil cephelerinde düzenlenen 1122 saldırıda İran destekli Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör