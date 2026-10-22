SON DAKİKA| Husiler Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, perşembe günü yaptıkları açıklamada Riyad'daki Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'na, Yanbu'daki Saudi Aramco tesislerine ve Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Suudi yetkililer, Dammam'daki olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Riyad ve Yanbu'daki saldırılara ilişkin Suudi tarafından henüz bir doğrulama gelmedi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör