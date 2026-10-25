Husiler, Suudi Arabistan’daki 3 kritik noktayı balistik füzelerle hedef aldı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştiğini iddia etti.

İkinci saldırının ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt vilayetine yönelik olduğunu belirten Seri, Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan uçak hangarları, mühimmat depoları, insansız hava aracı kontrol merkezleri ve diğer tesisleri hedef aldıklarını kaydetti.

Üçüncü operasyonun ise güneybatıdaki Cizan'a yönelik düzenlendiğini öne süren Seri, saldırının Sınır Muhafızları Deniz Üssü'nü hedef aldığını, can kaybı ve yaralanmalara yol açtığını iddia etti.

Seri, saldırılara ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözcü Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu havalimanının "güvenli olmadığını" ileri süren Seri, Suudi topraklarının derinliklerinde operasyonlarına devam edeceklerine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, bugün daha önce yaptığı bir açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ve Ehad Rafide kentlerini iki balistik füzeyle hedef aldığını, saldırının engellenmesi sürecinde düşen şarapnel parçalarının 2 kişiyi yaraladığını bildirmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör