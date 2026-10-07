Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki hava üslerinden kalkarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını iddia etti.

Saldırıların başkent Sana, Taiz, Saada, Cevf, Marib ve Amran vilayetlerinde yoğunlaştığını ifade eden Seri, ayrıca Necran ve Cizan bölgelerinden füze atışları yapıldığını savundu.

Seri, son gerginliğin başlangıcından bu yana Yemen'e düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının bin 798'e ulaştığını öne sürdü.

"SUUDİ ARABİSTAN DESTEKLİ GÜÇLERİ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALDIK"

Seri, Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan destekli birliklerin toplandığı alanlara yönelik balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Babulmendeb'in güneyi, Es-Sukya, Ras el-Ara ve El-Mudariba bölgelerinde tespit edilen 11 toplanma noktasına 11 balistik füze fırlatıldığını ifade eden Seri, saldırılarda aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını, çok sayıda askeri aracın ise imha edildiğini iddia etti.

Öte yandan Seri, Husilerin, Yemen ordusunun "13. Amalika Tugayı"na bağlı bir birliği takibe aldıklarını ve birlik toplandığı sırada balistik füzeyle hedef aldıklarını savundu.

Seri, söz konusu saldırıda 30'dan fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, acil durum ekipleri ile ilgili kurumların saldırıların ardından olaylara "onaylı prosedür ve planlar doğrultusunda" derhal müdahale ettiği kaydedildi.

ABHA HAVALİMANI SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 28 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

KRAL HALİD HAVALİMANI'NDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi.

Saldırılar sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin, ilgili güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde hasarı değerlendirdiği ve yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak, ülkedeki sivil havacılık sisteminin emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

RİYAD'A YÖNELİK SALDIRIDA KULLANILAN BALİSTİK FÜZE FIRLATMA PLATFORMU İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı.

Maliki, fırlatma platformunun Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı hazırlığı sırasında imha edildiğini belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör