Husiler tarafından Riyad'a atılan 2 balistik füze etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Havada etkisiz hale getirilen füzelerin herhangi bir maddi hasara neden olup olmadığına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

Husiler tarafından Riyad’a atılan 2 balistik füze etkisiz hale getirildi
İHA
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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlemeye çalıştığını bildirdi.

FÜZELER HERHANGİ BİR HASARA NEDEN OLDU MU?

Açıklamada, Riyad'a fırlatılan iki balistik füzenin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin tehditlere müdahale ederek füzeleri engellediği kaydedildi. Havada etkisiz hale getirilen füzelerin herhangi bir maddi hasara neden olup olmadığına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Sivil Savunması daha önce başkent Riyad, Harc ve Necran kentleri için güvenlik uyarısında bulunmuştu.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #YEMEN #İRAN #RİYAD

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