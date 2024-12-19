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Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:38

Husilerden İsrail’e saldırı: Askeri hedefler vuruldu

Husiler ile İsrail arasındaki çatışma devam ediyor. Siyonist rejimin yakın zamanda Yemen’e saldırı düzenlemesinin ardından bu kez de Husiler İsrail’i vurdu.

AA
Husilerden İsrail’e saldırı: Askeri hedefler vuruldu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada kendilerine bağlı askeri kuvvetlerin gerçekleştirdiği saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını söyledi.

Seri, Yafa kentinde iki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını belirtti.

Husi Sözcü, "İsrail Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmadıkça ve ablukayı kaldırmadıkça operasyonlarımız durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL YEMEN'İ VURMUŞTU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in iç kesimleri ile batısındaki sahil bölgesini bombaladığını bildirmişti.

Husilerden bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde iline düzenlediği saldırılarda 9 Yemenlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Husilerden İsrail’e saldırı: Askeri hedefler vuruldu
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