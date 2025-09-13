Husiler’den Siyonistlere misilleme: Katil İsrail füze korkusuyla uyandı
Yemen’deki Husiler bir kez daha İsrail’e saldırı gerçekleştirdi. İsrail’de sirenler çalarken, halk sığınaklara girmek zorunda kaldı.
Yabancı ülke topraklarına yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarıyla tepki çeken İsrail, bir kez daha füze korkusuyla uyandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, İsrail basını ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu.
"NİTELİKLİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan hassas hedeflere yönelik çoklu savaş başlıklarına sahip 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.
Operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyleyen Seri, saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını vurguladı.
Seri, bu saldırının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara yanıt olduğunu ifade etti.
Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydetti.