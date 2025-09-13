Husiler’den Siyonistlere misilleme: Katil İsrail füze korkusuyla uyandı

Yabancı ülke topraklarına yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarıyla tepki çeken İsrail, bir kez daha füze korkusuyla uyandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, İsrail basını ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle yaralanma ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu.