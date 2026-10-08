Husiler’den Suudi Arabistan’a 156 hava ve füze saldırısı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve farklı vilayetlere 156 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki hava üslerinden kalkarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını iddia etti. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ise Abha ve Riyad'daki havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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