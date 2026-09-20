Husilere ağır darbe
Karşı saldırıya geçen Yemen ordusu Husiler karşısında ilerlemeye devam ediyor. Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdulbasıt el-Kaidi, Husilerin önde gelen isimlerinden Firak Muhsin el-Assar'ın, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Kahbub cephesinde 6 korumasıyla öldürüldüğünü bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi de savaş uçaklarının Marib'in güneyindeki Umm Riş ve Akabet Mela kamplarında Husilere ait toplanma noktalarını vurduğunu ve Yemen hükümet güçlerinin Husilerin Babülmendep'in doğusu ile Taiz'in batısındaki yüksek kesimleri ele geçirme girişimlerinin püskürttüğünü vurguladı. Husiler ise boğaz, Meyyun Adası ve batı kıyısındaki kontrol noktalarını güvence altına almaya çalışıyor. Son 24 saatte Kahbub ve Vaziye cephelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Husilerin toplanma alanları ve araçları hedef alındı. Şarku'l Avsat'ın haberine göre Yemen hükümet güçleri, Husilerin saldırılarını ve ilerleme girişimlerini engelledi.
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