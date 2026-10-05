Husilere ağır darbe
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin elinde kalan toprakları geri almak ve ülke genelinde devlet otoritesini yeniden tesis etmek için askeri operasyonların başlatıldığını duyurdu. Yemen ordusu, stratejik Taiz ve Tur el-Baha cephelerinde İran destekli Husilerin askeri takviyelerine yönelik 97 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Başkent Sana ve Saada vilayetinde de Husilere ait kritik hedeflere operasyonlar düzenledi. Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun Riyad'daki ve Hureys'deki tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Yemen, Husiler'in Eylül 2014'te Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesiyle başlayan iç savaşa sahne oluyor.