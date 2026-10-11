Husilere ağır darbe

Yemen'deki hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Hükümet güçleri, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Zubab Havalimanı'nın kuzeyinde Husiler tarafından düzenlenen bir saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Hükümete bağlı Amalika Güçlerinin hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin personel ve teçhizat bakımından ağır kayıplara uğratıldığı ifade edildi. Saldırının püskürtülmesinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'na ait uçakların, Husilerin bölgeye gönderdiği takviye kuvvetlerini hedef alan hava saldırılarıyla eşzamanlı gerçekleştiği kaydedildi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu da Husilere karşı "geniş çaplı bir operasyon" yürüttüklerini belirtti. Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde 136 askeri hedefin imha edildiğini kaydetti. Bu arada Husiler, Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

BM'YE AMBARGO ÇAĞRISI

Yemen hükümeti Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek saldırının kınanmasını, sorumluların hesap vermesini ve Husilere yönelik silah ambargosunun etkin şekilde uygulanmasını istedi. Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde bir petrol şirketine ait tesis ile Taiz, Hacce ile Sada vilayetlerindeki çeşitli bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldığını belirtti.

ÇELİK: SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRILARI KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları kınadı. Çelik, Suudi Arabistan'a taziyelerini sundu. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.