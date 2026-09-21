Husilerin balistik füzesi imha edildi

Husilerin balistik füzesi imha edildi
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin 19 Eylül Cumartesi sabahı, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti. Maliki, Husilerin 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte sivillerin hedef alınmasının "terörist ve düşmanca bir davranış" olduğunu ifade etti. El-Maliki, Koalisyon komutanlığının, Husilerin eylemlerini caydırmak amacıyla uygun gördüğü ve uluslararası insancıl hukuk ile örfi kurallarına uygun tedbirleri alma konusunda asli hakkının bulunduğunu vurguladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RİYAD #SUUDİ ARABİSTAN

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