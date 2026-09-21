Husilerin balistik füzesi imha edildi
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin 19 Eylül Cumartesi sabahı, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti. Maliki, Husilerin 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte sivillerin hedef alınmasının "terörist ve düşmanca bir davranış" olduğunu ifade etti. El-Maliki, Koalisyon komutanlığının, Husilerin eylemlerini caydırmak amacıyla uygun gördüğü ve uluslararası insancıl hukuk ile örfi kurallarına uygun tedbirleri alma konusunda asli hakkının bulunduğunu vurguladı.