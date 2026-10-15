Husilerin saldırıları şiddetleniyor: Suudi Arabistan’da siren sesleri!

Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Necran bölgesinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak, güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları gerektiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada, Necran bölgesindeki tehlikenin sona erdiği bildirilerek vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymayı sürdürmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve olay yerini görüntülemekten kaçınmaları istendi.