Husiler Yemen’in Taiz kentine saldırdı: 1 kişi öldü

Taiz'deki yerel yönetime bağlı Abluka İşleri Ofisinin sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Sine ve El-Mesbah mahalleleri de dahil yerleşim alanlarını gelişigüzel bombaladığı belirtildi.

Saldırılarda 1 sivilin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ofis ayrıca evlerde oluşan hasarı ve füze parçalarını gösteren video görüntülerini de paylaştı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında Temmuz 2026'dan bu yana çatışmalar yeniden alevlendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör