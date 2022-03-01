Hüzün garı

Ukrayna
'yı Rus işgalinin 6'ncı gününde başkent Kiev'in üzerini adeta kara bulutlar kapladı. Kuşatma altındaki Kiev'in sessiz bekleyişini hava saldırıları öncesi çalan sirenler ve uzaktan gelen patlama sesleri bozuyor. 700 bine yakın Ukraynalı ülkeyi terk etti. Başkent Kiev'de kalanlar ise genellikle özel aracı olmayanlar. Benzin sıkıntısı yaşanırken taksiler 50 kilometrelik yol için 1000 dolara yakın ücret istiyor. Halkın akın ettiği Kiev Garı
'ndayız. Güvenli bölgelere ve sınır hattına giden trenler ağzına kadar dolu. Garda adım atacak yer yok. Eşyaları, köpekleri, kedileri ile gara gelenler, evlerinden, ülkelerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor. Kafamızı nereye çevirsek birbirlerine sarılarak ağlayan insanlar görüyoruz.
'10 KİLOMETRE YÜRÜDÜM'
Günlerce sığınakta kaldıktan sonra Kiev'i terk etme kararı aldığını söyleyen Vasili Pudalyuk
'a bir soruyoruz bin 'ah' işitiyoruz. Vasili amcanın "Romanya
sınırına gideceğim. Gara 10 kilometre yürüdüm. Evimden ilk kez ayrılıyorum. Güzel Kiev seni terk ediyoruz ama bir gün döneceğiz" sözleri yüreğimiz sızlattı. Kiev'den kalkan trenle tahliye edilenler arasında Türkler de var." Konuştuğumuz Özkan Ayçiçek "Bir inşaat firmasında çalışmak için Türkiye
'den Kiev'e 22 Şubat'ta gelmiştim. 24 Şubat'ta Kiev'de patlamalar yaşanınca bir daha kaldığım pansiyondan dışarı adım atamadım.. Kiev'in dışında bir yerdeydik. Gece boyunca silah sesleri duyuyorduk. Elçilik ile iletişime geçtik. Trene adımızı yazdırdık. Kiev'i hiç göremedik. Geldiğimiz gün çatışmalar başladı" diyor.
64 KM'LİK KONVOYLA KİEV'E İLERLİYORLAR
ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, işgal altındaki Ukrayna'da Kiev'e doğru ilerleyen Rus askeri konvoyunu uydu teknolojisiyle her gün görüntülüyor. Önceki gün çekilen son görüntülerde Rus Ordusu'nun lojistik destek ve zırhlı birliklerinin oluşturduğu konvoyun 64 km uzunluğa ulaştığı belirlendi.
Şirket yetkilileri daha önceki görüntülerde Rus konvoyunun 27 km uzunluğunda olduğunu bu durumun da başkent Kiev üzerindeki askeri baskının neredeyse 3 kat arttığına işaret ettiği yorumunda bulundu. Konvoy Kiev'e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna'nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzanıyor. Uydu görüntülerinde bölgedeki bir benzin istasyonu ve çevredeki evlerin bazılarından dumanlar yükseldiği görülüyor. Ancak bu durumun Rus birliklerinin geçtikleri yerlerde bulunan konut ve işyerlerini tahrip etmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.