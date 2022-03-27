Hüzün turizminde patlama: Kapalı Maraş’a ziyaretçi akını

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararıyla 46 yıl önce yerleşime kapatılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin önemli turizm destinasyonu Maraş, 46 yıllık aranın ardından yeniden turizmde patlama yaşıyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın girişimleriyle 2020'nin Ekim ayında açılan Maraş, geçtiğimiz yıl Kasım ayında da sivil halka açıldı. Yeniden turizm ile birlikte adı anılmaya başlanan Maraş'ta kültür turizminde adeta patlama yaşandı.
(1974 öncesi Maraş)
Kapanma öcnesinde ciddi bir turizm potansiyeli olan Kapalı Maraş ile ilgili bilgi veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, "Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. 46 yıl kapalı olan bir bölgeyi görmek isteyen ciddi bir turist sayısı var. 'Dark turizm' diye tabir ettiğimiz 'hüzün turizmi'ni fırsata çevirebiliriz. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor." dedi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya
"AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ"
Bölge'nin turizme kazandırılmasının kültür turizmi açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Maraş, 1974 yılın öncesinde Akdeniz'in göz bebeğiydi. 1974'ten sonra 'Hayalet Şehir' olarak anılan Maraş, BMGK'nın aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. 99 eğlence mekanının yanı sıra 30'a yakın sinema ve tiyatro salonu bulunuyordu. Zaman tünelinde yarım asır geride kalan kent şimdi başka bir turizme ev sahipliği yapıyor. Burası adeta açık hava müzesi gibi." dedi.
Açılmanın ardından Maraş
"HÜZÜN TURİZMİ"
Ziyaretçilerin çok azının sahile gittiğini, şehir turunun daha yaygın olduğunu belirten Bağlıkaya, "1974 öncesi hatıralarını yeniden yaşamak isteyen yaşlı nesil Kıbrıslı Türkler, yerli ve yabancı turistler, üniversite öğrencileri, uluslararası medya. Kim duyduysa Maraş'a geliyor. Gerçekten görülmeye değer bir yer Maraş." diye konuştu.
KAPALI MARAŞ'IN DÜNÜ-BUGÜNÜ
Maraş, Akdeniz'in dünyaca ünlü tatil merkezlerinin ve plajların bulunduğu Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan adeta bir turizm cennetiydi. Marilyn Monroe, Sophia Loren ve Elizabeth Taylor gibi dünyaca ünlü çok sayıda ismin tatil için tercihiydi. İkinci Kıbrıs Harekâtının son bulduğu 13 Ağustos 1974'te Maraş için taraflar arasında kalıcı bir çözüm bulunamayınca BMGK, bölgeyi yerleşime ve iskâna kapatarak askeri bölge ilan edildi.
Savaş öncesinde çoğunluğu Rum olmakla birlikte Yahudi ve Ermeni yerleşimcilerin de bulunduğu bölgede 2020'ye kadar hayat yoktu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK DESTEK
KKTC'de 2019'da kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin başlattığı çalışmalar neticesinde KKTC'de aynı yıl Bakanlar Kurulu toplantısında Maraş'ın açılması konusunda adım atıldı.
Uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yaparken Türkiye de Maraş'ın yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalara büyük destek verdi.