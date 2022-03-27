Hüzün turizminde patlama: Kapalı Maraş’a ziyaretçi akını

KAPALI MARAŞ'IN DÜNÜ-BUGÜNÜ

Maraş, Akdeniz'in dünyaca ünlü tatil merkezlerinin ve plajların bulunduğu Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan adeta bir turizm cennetiydi. Marilyn Monroe, Sophia Loren ve Elizabeth Taylor gibi dünyaca ünlü çok sayıda ismin tatil için tercihiydi. İkinci Kıbrıs Harekâtının son bulduğu 13 Ağustos 1974'te Maraş için taraflar arasında kalıcı bir çözüm bulunamayınca BMGK, bölgeyi yerleşime ve iskâna kapatarak askeri bölge ilan edildi.

Savaş öncesinde çoğunluğu Rum olmakla birlikte Yahudi ve Ermeni yerleşimcilerin de bulunduğu bölgede 2020'ye kadar hayat yoktu.