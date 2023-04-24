Hz. İsa ile tanışma vaadiyle aç kalıp öldüler! 73 ceset bulundu

Afrika ülkesi Kenya'da üyelerini açlıktan öldüren tarikat, dünyayı dehşete düşürdü. Müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri ve Hz. İsa ile tanışacakları vaadiyle kandıran Uluslararası İyi Haber Kilisesi lideri Paul Makenzie Nthenge ile ilgili soruşturmada korkunç bir olay ortaya çıktı. Polis ekipleri, sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 58 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu aktarıldı. Öte yandan 800 dönümlük Shakahola Ormanı'nın "suç mahalli" ilan edilen alanı giriş ve çıkışa kapatıldı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ölümler için "katliam" dedi.Polis, durumu kendilerine gelen bir ihbar sayesinde fark etti. Tarikat liderinin mülküne yapılan baskında, ciddi şekilde zayıf halde olan 15 kişi bulundu. Bu kişilerden bazıları ölmek üzereydi. Daha sonra bölgede derin olmayan mezarlar bulan polis, geçtiğimiz cuma günü kazı çalışmalarına başladı. Çok sayıda ceset bulununca çalışmalar derinleştirildi. Kenya Kızılhaçı, 112 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan ancak hakkındaki iddiaları reddeden Nthenge'nin kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Nthenge, 2019'da kiliseyi kapattığını söylemişti. Polis, sadece cesetleri değil kayıp olan müritleri de arıyor.