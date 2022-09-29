Ian Kasırgası ABD’yi yıktı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, milyonlarca hane elektriksiz kaldı. Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak hayatı tehdit eden kasırga konusunda uyarıda bulundu. Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 2.4 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı.Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor. Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.Florida sakinleri kasırgaya karşı evlerini ve işyerlerininin pencerelerini levhalarla kapatıp kum torbalarıyla su basmalarını engellemek için önlemler almıştı.Kasırga uyarısı yapılan Orlando'da yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.