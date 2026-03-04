İç cephe sözünün değeri anlaşıldı
Öncekiİ gün MKYK toplantısına başkanlık eden Başkan Erdoğan "Terörsüz Türkiye Süreci"ne ilişkin değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, "İran'a yapılan saldırı başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler hem iç cepheyi tahkim çağrımızın hem de 16 ay önce attığımız terörsüz Türkiye adımının önemini ortaya koymaktadır. 'İç cepheyi tahkim etmeliyiz' sözümüzün değeri bugünlerde daha iyi anlaşılıyor" dedi. Teşkilata terörsüz Türkiye sürecine dikkat edilmesi noktasında uyarıda bulunan Erdoğan, "Üzerinde titrediğimiz terörsüz Türkiye sürecidir. Komisyon raporunun 47 oyla kabulü hem sürece hem de siyaset kurumuna yönelik güveni artırmıştır" diye konuştu. Süreci teşkilata emanet ettiğine değinen Erdoğan, "Nisan itibarıyla atılacak adımlar hızlanacak. Örgüt tarafından daha somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için stratejik ve önemli bir adımdır. Bundan fire vermeyeceğiz" dedi.