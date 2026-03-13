İç savaşa izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran için ayrılıkçı senaryoların gündeme getirildiğini belirterek, "İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin, yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız'' diye konuştu.

KİMSE HAYAL GÖRMESİN

Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirmek istendiğini görmekteyiz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için de gece gündüz çalışıyoruz."

İSRAİL'E UYARI

Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan'a da taşıyor. Bir milyona yakın kişinin evlerinden sürülmesi asla kabul edilemez. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Ayrıca uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Netanyahu'nun Gazze ve Batı Şeria'da işgal ve yıldırma politikalarını hayata geçirmesine göz yumulmamalıdır."

İRAN VE ABD İLE KONUŞUYORUZ

İran tarafıyla da ABD tarafıyla da konuşuyoruz. İran'a yapılan tahrik edilmemiş bu saldırı ne kadar hukuksuzsa, İran'ın tahrik edilmeden Körfez ülkelerine yapmış olduğu saldırı da o kadar hukuksuzdur. Bunu İranlı meslektaşlarımıza da dile getirdik.