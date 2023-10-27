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Giriş Tarihi: 28.10.2023

İç savaşa sürüklüyorlar

İç savaşa sürüklüyorlar
İşgalci İsrail yönetiminin gözü aslında sadece Gazze Şeridi'nde değil. Tel Aviv'deki aşırı sağcı hükümet, başta Batı Şeria olmak üzere Filistin'in dört bir yanında birbirinden farklı zulme ve tecrite başvuruyor. Hamas bölgede olmasa da Batı Şeria'ya da saldırıyorlar. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken hükümet tarafından silahlandırılan Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarının iç savaşa dönüşme tehlikesi bulunuyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir, Batı Şeria'daki sivillerin silahlandırılmasında öne çıkıyor.
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İç savaşa sürüklüyorlar
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