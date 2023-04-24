İç savaşın eşiğindeki Sudan’dan kaçış

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Başkent Hartum ve diğer kentlerde 15 Nisan'da başlayan ve ikinci haftasına giren çatışmalar sürüyor. Bayramın ilk günü ilan edilen 72 saatlik ateşkesin bozulmasıyla bomba ve silah seslerinin susmadığı, dumanların yükseldiği ülkede kaos derinleşiyor. Yeni bir iç savaşın eşiğindeki ülkede çatışmaların arasında kalan siviller, sığınacak güvenli yer arıyor. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar, başkentte artık hiçbir yerin güvenli olmadığını, akaryakıt yokluğunun ve fahiş gıda fiyatlarının insanları daha da zorladığını aktardı. Nijeryalı tıp öğrencisi Musa Ali İbrahim, "Bu savaş bölgesinde kapana kısıldık. Yiyecek yemeğimiz yok, içecek suyumuz yok. Dışarıdaki tüm dükkanlar kapalı. Paran olsa da güvencen yok" diyerek durumun çok kritik olduğunu dile getirdi. Ülkenin neredeyse tamamında internet bağlantısı kesildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre çatışmalarda şimdiye kadar 400'den fazla kişi hayatı kaybetti, 3 bin 550'den fazla kişi ise yaralandı.Başta ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Katar olmak üzere çok sayıda ülke Sudan'a düzenledikleri acil durum operasyonlarıyla vatandaşlarını çatışma bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. ABD, başlattığı askeri operasyonla hem diplomatik personelini hem de vatandaşlarını tahliye etti. Çatışmaların ciddi ve artan güvenlik riskleri yarattığını belirten Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını açıkladı. Yetkililer operasyonun "hızlı ve sorunsuz" bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Fransa ise dün Savunma Bakanlığı ve Avrupalı müttefiklerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen hızlı tahliye operasyonu ile diplomatik personeli ile vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. İngiltere diplomat ve ailelerinin tahliyesini tamamladı. Hollanda, yurda dönmek isteyen vatandaşların tahliye edileceğini duyurdu. Yunanistan ise vatandaşlarının tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Mısır'a konuşlandırılacağını kaydetti. Katar, vatandaşlarının tamamının tahliye edildiğini bildirirken Kuveyt, tahliye için "acil durum operasyonu" başlattı.Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Başkent Hartum'daki iki ve başkentin güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden bir noktadan yaklaşık 1000 Türk vatandaşı yurda doğru yola çıktı. Vatandaşlar karayoluyla ulaşacakları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek. Vatandaşlardan Mehmet Uğraç, 17 yıldır yaşadığı ve evlendiği Sudan'dan çatışmalar nedeniyle ilk kez ayrıldığını söyledi Uğraç, "Devletimiz yardımcı oldu, imkanlar sağladı. İnşallah en kısa sürede ülkemize döneceğiz Allah kalanların yardımcısı olsun" dedi.