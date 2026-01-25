ICE bir eylemciyi daha öldürdü

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı. Vurulan kişinin 37 yaşındaki Alex J. Pretti olduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ICE ekiplerinin bir kişiyi 'kendini korumak' için vurduğunu savunarak, yerel yetkilileri 'isyanı kışkırtmakla' suçladı. Bir ICE görevlisi de 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında aracının içinde olayları izleyen Renee Nicole Good'u (37) öldürmüştü.