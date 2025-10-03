İçeriye disiplin dünyaya mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'nı yeniden Savaş Bakanlığı adıyla anmaya başlaması ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Quantico'da yüzlerce general ve amirali olağanüstü bir toplantıya çağırması, sadece iç politikaya değil, küresel dengelere de sert mesajlar içeriyor. Trump, generallere yaptığı konuşmada orduyu "dünya tarihinin en seçkin savaş gücü" olarak niteledi ve "şehirleri bile askeri eğitim alanına çevirebiliriz" mesajı verdi.

ÇİN VE RUSYA'YA MESAJ

Bu yaklaşım, orduda "uyanış" diye tanımlandı. Ancak bu hamlenin asıl yankısı, dış politikada oldu. Trump, Savaş Bakanlığı ile gerektiğinde saldırıya hazır olduğunu ilan ediyor.

Çin'e mesaj: Son aylarda Güney Çin Denizi'nde artan gerilim, Tayvan üzerindeki baskılar ve Pekin'in Filipinler çevresindeki saldırgan deniz manevraları dikkate alındığında, Trump'ın "savaş" vurgusu Pekin'e açık bir uyarı niteliği taşıyor. ABD, Pasifik'te caydırıcılığını sadece savunma değil, gerekirse saldırı yoluyla gösterecek.

Rusya'ya mesaj: Ukrayna sahasında devam eden savaşta Moskova'nın pozisyonunu güçlendirme hamleleri, Trump'ın bu çıkışının diğer hedefi. Quantico'daki toplantının, NATO generallerinin de yakından izlendiği bir dönemde yapılması, Kremlin'e "Washington askeri hiyerarşisini yeniden hizalıyor, NATO'nun liderliğini pekiştiriyor" mesajı gönderiyor.