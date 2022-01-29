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Giriş Tarihi: 30.1.2022

İçi sıvı kokain dolu hindistancevizi

İçi sıvı kokain dolu hindistancevizi
Kolombıya'dan İtalya'ya gidecek bir konteynerde içi sıvı kokainle doldurulmuş 20 bin hindistancevizi ele geçirildi. Vice News'un haberine göre İtalya'nın Cenova kentine hareket etmek üzere hazırlanan konteynere Karayipler ülkesindeki Cartagena Limanı'nda el kondu. Kolombiya Başsavcılığı, hindistancevizlerinin suyunun, sıvı kokainle değiştirildiğini açıkladı. Yetkililer kokain miktarını tam olarak belirlemek için hindistancevizlerini laboratuvara gönderdi. Tropik meyvelerin tam olarak nerede yüklendiği ve onları Cenova'da kimin teslim alacağı da araştırılıyor. İspanya'da Madrid Havaalanı'ndaki yetkililer 2017'de bir sevkiyatta taze hindistancevizine toplam 60 gram sıvı kokain enjekte edildiğini tespit etmişti. Tarama cihazlarından geçirilen hindistancevizlerinin içinde olağandışı bir yoğunluk fark edilmişti. 2016'da da Hong Kong'da sıvı kokain enjekte edilmiş sarı ejder meyveleri ele geçirilmişti.
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İçi sıvı kokain dolu hindistancevizi
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