İdam edilen İngiliz casusunun büyük sırrı! ABD basını duyurdu

İran'da İngiltere adına casusluk suçlamasıyla idam edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin, Fordo'daki uranyum zenginleştirme merkezini ifşa ettiği ve 15 yıl boyunca Tahran'ın nükleer ve askeri sırlarını İngiltere'ye aktardığı belirtildi.

15 YIL İNGİLİZLERE ÇALIŞMIŞ

New York Times gazetesinin ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve İran'dan mevcut ve eski istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre, casusluk suçundan idam edilen Ekberi, 2004-2019 yılları arasında nükleer sırlar da dahil olmak üzere ülkenin stratejik bilgilerini 15 yıl boyunca İngilizlere verdi.

Haberde, üst düzey bir İngiliz istihbarat yetkilisinin Nisan 2008'de İsrail'i ziyaret ettiği ve oradaki yetkililere İran'ın nükleer sırlarına erişimi olan bir "köstebeğe" sahip olduklarını söylediği ve Ekberi tarafından elde edilen ve İran'ın nükleer silah üretmeyi planladığını öne süren bilgileri paylaştığı kaydedildi.