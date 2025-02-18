İddialar doğrulandı: DeepSeek verilerinin hepsi sızdırıldı!

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in, Güney Koreli kullanıcıların verililerini TikTok'un çatı şirketi Çinli ByteDance'e sızdırdığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre PIPC, Güney Koreli kullanıcılara ait bilgilerinin DeepSeek tarafından "üçüncü şahıslara" gönderildiğini belirtti. PIPC, "DeepSeek'in ByteDance ile iletişime geçtiğini doğruladık." açıklamasında bulunarak, "Hangi verilerin ne ölçüde aktarıldığını" henüz tespit etmediklerini kaydetti.