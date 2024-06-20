İHH 66 ülkede kurban eti dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vekâletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı, Türkiye dahil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Açıklamada, kurban etinin yanı sıra 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. Kurban Bayramı'nda Filistin ve Gazze'ye yönelik çalışmalarına da ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere vekâletini aldığı 43 bin 615 hisselik kurban kesti. İsrail'in işgali ve katliamları sebebiyle oluşan zor şartlardan dolayı büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların bir kısmı konservelenerek, bir kısmı ise dondurulmuş olarak Gazze'ye ulaştırılacak. Gazze'de yapılacak dağıtımlarla birlikte vakıf, bu bayramda 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak.