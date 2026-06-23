İHH Gazze’de okul açtı
İşgalci İsrail'in saldırı sürerken İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gazze Şeridi'nde ikinci bir sahra okulunu daha hizmete açtı. Sekiz sınıftan oluşan ve günlük 864 öğrencinin eğitim görebildiği Hz. Ebubekir Sahra Okulu, Gazze'de eğitim ihtiyacının karşılanmasında kritik bir rol üstleniyor. Şubat 2026'da ilkini, şimdi ikinci sahra okulunu açan İHH, İsrail'in işgal ve ablukasıyla temel insani hakları ellerinden alınan Gazzelilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH aracılığıyla Gazze halkına destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 50 TL, GAZZE yazıp 4072'ye SMS göndererek ise 240 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca bağışlar, İHH'nın internet sitesi üzerinden ve banka hesapları aracılığıyla da yapılabiliyor.