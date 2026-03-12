İhtiyacın sadece yüzde 10’una izin

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Soykırımcı İsrail kutsal ramazan ayında da Gazze'deki zulmüne devam ediyor. İsrail, İran savaşını bahane edip Gazze Şeridi'ne uyguladığı kısıtlama ve abluka politikasını artırdı. Gazze'ye yönelik gıda ve insani yardım sevkiyatı İsrail'in sınır kapılarına yönelik kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle ciddi şekilde azaldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, "Gazze'ye girmesi gereken 6 bin yardım kamyonundan yalnızca 640'ı giriş yapabildi. Bu da gerçek ihtiyacın yüzde 10'unu geçmiyor" dedi. Gazze'deki krizin yalnızca gıda ile sınırlı olmadığını vurgulayan Sevabite, enerji tedarikindeki sıkıntıların 1.5 milyondan fazla kişinin gıda güvenliğini de tehdit ettiğini söyledi.