Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri II. Dünya Savaşı’ndaki ABD’li askerin mektubu 76 yıl sonra adrese ulaştı
Giriş Tarihi: 9.1.2022

II. Dünya Savaşı’ndaki ABD’li askerin mektubu 76 yıl sonra adrese ulaştı

II. Dünya Savaşı’ndaki ABD’li askerin mektubu 76 yıl sonra adrese ulaştı
II. Dünya Savaşı'nda görev yapan ABD'li çavuş John Gonsalves, 6 Aralık 1945'te, yani savaş resmen sonlandığında görev yaptığı Almanya'dan annesine mektup yollamıştı. Gonsalves'in iyi olduğundan ancak yemeklerin kötülüğünden bahsettiği mektup kayboldu. Gonsalves 2015'te, annesi de 1976'da hayatını kaybetmişti. ABD Posta Servisi, askerin mektubunu eşi Angelina Gonsalves'e ulaştırdı. Angelina, "Bir düşünsenize, 76 yıl! Gözlerime inanamadım. Elyazısı ve her şey oradaydı. Gerçekten inanılmazdı" dedi. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
II. Dünya Savaşı’ndaki ABD’li askerin mektubu 76 yıl sonra adrese ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA