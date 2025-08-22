İİT Gazze gündemiyle toplanıyor: Bakan Fidan başkanlık edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, 25 Ağustos'ta Cidde'deki İİT 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Fidan'ın, toplantı kapsamında İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca Fidan'ın, İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağını, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu ve Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Birliği planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini aktarması bekleniyor.

Filistin meselesi bağlamında uluslararası toplumun ve kamuoyunun desteğinin sağlanması bakımından İİT'nin ve İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun çalışmalarının önem taşıdığını ve sonuç vermeye başladığını, son dönemde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu kaydedecek Fidan'ın, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini ve İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini de vurgulaması öngörülüyor.

DBK Dönem Başkanı Türkiye, İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planını açıklamasının ardından söz konusu toplantının düzenlenmesi kararı almıştı.