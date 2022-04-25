İİT, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantının Endonezya'nın talebi ile düzenlendiği ifade edildi. Toplantıda konuşan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yasa dışı uygulamaları ve Müslümanlar ile Hristiyanların kutsallarına yönelik saldırılarında artış olduğunu belirtti.

YASAL STATÜKONUN KORUNMASI

"Etkin uluslararası taraflara, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme çabalarının kabul edilemez olduğunu ilettim." diyen Taha, Müslümanlara özel ibadet yeri olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statükosunun korunması gerektiğini vurguladı. Taha ayrıca, uluslararası taraflara sorumluluklarını yerine getirme, İsrail işgalini bitirecek ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi sürece ara buluculuk etme çağrısında bulundu.

NELER OLMUŞTU?

İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, 22 Nisan'da bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı. Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüsİslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.