İİT'den Gazze açıklaması: "İsrail saldırılarıyla göçe zorluyor"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Gözlemevi, İsrail'in 30 Aralık–5 Ocak tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. İTT, İsrail'in son bir haftada işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktığını bildirdi.

Açıklamada, son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail saldırılarının neden olduğu 124 can kaybının tespit edildiği, bu sayıya Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun doğrudan ateş açması sonucu can veren 8 kişi ile enkaz altından çıkarılanların da dahil olduğu aktarıldı.

72 BİN 496 KİŞİ ÖLDÜ İsrail'in Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılarda 72 bin 496 kişinin öldüğüne, 180 bin 604 kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, "İşgal güçleri ateşkese rağmen işlediği suçlara ara vermeden devam ediyor. Nitekim Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesten beri Gazze'de 422 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu." ifadesi kullanıldı.